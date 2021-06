UPDATE: Red Panthers beginnen EK met gelijkspel tegen nummer vier van de wereld, Red Lions stuiten op Engelsen

Vandaag zijn de Red Panthers, de Belgische hockeyvrouwen, aan het EK hockey begonnen. Ze namen het op tegen Duitsland, de nummer vier van de wereld, en onze nationale ploeg speelde uiteindelijk 1-1 gelijk.

De Red Panthers zijn vandaag aan het EK hockey begonnen in het Nederlandse Amstelveen. Met Duitsland kreeg onze nationale ploeg meteen een taaie tegenstander voorgeschoteld, maar de Red Panthers hebben een goede wedstrijd achter de rug.

Duitsland kwam wel op voorsprong dankzij een doelpunt in het vierde kwart, maar Ballenghien zorgde voor de 1-1 gelijkmaker. 1-1 was meteen ook de eindstand. De andere wedstrijd in deze groep ging tussen Engeland en Italië en Engeland haalde het vlot met 4-0. De top 2 kwalificeert zich voor de halve finales.

Update: Ook de Red Lions, de Belgische mannenn, zijn in actie gekomen. Voor hen was het al de tweede wedstrijd op het EK. Ze verslikten zich in een goed counterend Engeland. Dat was via Wallace op voorsrpong gekomen, maar Boon maakte snel gelijk. Beide doelpunten vielen na een strafbal. Ansell maakte de 2-1, dat was ook de eindstand.