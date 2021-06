Red Lions maken vroege achterstand ongedaan en openen EK met overwinning

Het EK is uiteraard een belangrijke afspraak voor de Red Lions, want het verdedigen van hun Europese titel staat daar op het spel voor de Belgische hockeymannen. Ze zijn alvast goed begonnen, want Spanje werd met 4-2 opzij gezet.

De Red Lions speelden in het wit in Amstelveen door de rode shirts bij de Spanjaarden en het waren de 'roden' die als eerste konden scoren. Basterra glipte door de Belgische defensie en zorgde voor de 0-1. Even schrikken toch, maar de Belgen zetten het snel recht. Alexander Hendrickx mikte na een strafcorner door de benen van de Spaanse doelman: 1-1.

Dat was ook de stand bij de rust, onder meer omdat Dockier de 2-1 liet liggen in het tweede kwart. De Red Lions bleven wel op zoek gaan naar meer en legden in het derde kwart de basis voor de overwinning. Bij een strafcorner van Hendrickx bracht een verdediger eerst nog redding, Boon scoorde wel de 2-1 in de herneming. Na een prima pass na Van Doren pakte Charlier uit met een fraaie dribbel en dito afwerking: 3-1.

TWEE TREFFERS VAN BOON

Boon deed de score nog aandikken met zijn tweede treffer uit de wedstrijd. Nog één keer deden de Spanjaarden iets terug. Via een strafcorner maakten ze 4-2. Daar zou het ook bij blijven.