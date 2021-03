Tweede doelman Red Lions verlaat Nederland en gaat opnieuw in de Belgische competitie aan de slag

Loic Van Doren gaat opnieuw in de Belgische competitie aan de slag. De tweede doelman van de Red Lions verlaat het Nederlandse Den Bosch om opnieuw bij Dragons aan de slag te gaan.

De 24-jarige Loic Van Doren speelde de voorbije drie seizoenen in Nederland bij Den Bosch, maar daar komt verandering in. Hij heeft namelijk zelf op Instagram laten weten dat hij opnieuw in België aan de slag zal gaan bij Dragons.

Daar heeft Van Doren eerder al gespeeld, want hij was bij Dragons actief voor hij naar Nederland vertrok om voor Den Bosch te gaan spelen. Van Doren is de tweede doelman van de Red Lions achter Vincent Vanasch.