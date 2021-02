Red Lions winnen nog een keer van Spanje

De Belgische hockeyploeg bij de mannen heeft zaterdag in de Hockey Pro League Spanje verslagen met 0-2. Vrijdag werd al met 2-3 gewonnen van Spanje.

De ploeg van trainer Shane McLeod kwam na tien minuten op voorsprong via Simon Gougnard. In de achrtiende minuut verdubbelde Alexander Hendrickx de voorsprong via een strafcorner.

Na de rust veranderde er niks meer aan de score. De Spanjaarden kwamen aandringen, maar goalie Vincent Vanasch kon Spanje van een doelpuntje houden.

Het was de negende overwinning in dertien wedstrijden voor de Red Lions. Ze blijven leider in het klassement. Er moet nog thuis gespeeld worden tegen Argentinië en Nederland. Dat gebeurt in mei.