EK hockey van 2023 zal dan toch niet België plaatsvinden

De kans was bestaande dat het EK hockey van 2023 ging plaatsvinden in België, maar De Europese Hockeyfederatie heeft uiteindelijk beslist om het EK te laten doorgaan in Duitsland. Mönchengladbach wordt de speelstad.

Er was een kans dat het EK hockey van 2023 in België ging plaatsvinden, maar volgens Sporza heeft De Europese Hockeyfederatie beslist om het toernooi te laten doorgaan in Duitsland. Het is al van 2011 dat het EK nog eens in Duitsland heeft plaatsgevonden.

In België was er in 2019 nog een EK, want toen mocht Antwerpen het toernooi organiseren. Mönchengladbach wordt de speelstad voor het EK in 2023. Het volgende EK (2021) zal plaatsvinden in Amstelveen, Nederland.