UPDATE: Opvolger van Niels Thijssen als bondscoach bij Red Panthers al bekend

Een onverwachte wijziging aan de top van één van onze nationale hockeyploegen. Niels Thijssen is niet langer bondscoach van de Red Panthers, de nationale Belgische damesploeg. Thijssen nam zelf de beslissing om te stoppen. Hij was bondscoach sinds maart 2017.

Thijssen zat ook voordien al in de technische staf van de Panthers en kreeg in maart 2017 dus de sportieve leiding in handen. Het eerste grote toernooi onder de leiding van de Nederlander was meteen een succes, met het behalen van de zilveren medaille op het EK in Amsterdam.

TELEURSTELLINGEN NA VEELBELOVENDE START

Ook op het WK in 2018 haalden de Red Panthers onder hem een prima niveau. Nadien volgden er echter enkele tegenslagen. De zesde plaats op het EK in 2019 in Antwerpen was al een teleurstelling, het mislopen van de kwalificatie voor de Olympische Spelen was dat helemaal.

De federatie wilde nog wel het vertrouwen in Thijssen behouden, maar hij zet er nu dus zelf een punt achter. Thijssen ging naar eigen zeggen de laatste maanden steeds meer twijfelen of hij nog wel wou doorgaan. "Dit leek me het ideale moment om deze zeer zware beslissing te nemen."

Update: De hockeybond heeft enkele uren nadat het ontslag van Thijssen bekend geraakte al een opvolger aangesteld. Zoals verwacht viel de keuze op een interne oplossing. Raoul Ehren, ook een Nederlander, neemt over als bondscoach. Hij staat bekend als één van de beste trainers in het vrouwenhockey.