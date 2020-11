Onwaarschijnlijk! Ex-international komt terug uit pensioen en beslist Antwerpse derby

Als men naar Xavier Reckinger verwijst, is het meestal met het woordje prefix 'ex' aangezien hij een ex-hockeyspeler is en een ex-international. Maar dit weekend kwam hij toch even terug uit pensioen.

In de derby tussen Herakles en Antwerp deed de thuisploeg beroep op Reckinger omdat ze met een zware blessurelast zitten. Reckinger is wel al sinds 2017 gestopt met hockey en is ondertussen bondscoach van de Duitse hockeyvrouwen. Maar dat hield de speler niet tegen om voor de beslissing te zorgen in Lier. Bij een 1-1fase krijgt Herakles een strafcorner waarna de bal niet helemaal weggewerkt kan worden. Uitgerkend Reckinger stond op de juiste plaats om de 2-1 binnen te werken. Er stonden dan nog 4 minuten op de klok en Antwerp kon niet meer terugkomen waardoor Reckinger matchwinnaar werd. .@XavierReckinger, bondscoach van de Duitse hockeyvrouwen en depanneur van dienst bij Herakles. #matchwinnaar 🏑 pic.twitter.com/EcEx2cS8vi — Play Sports (@playsports) November 28, 2020