Red Lions weten waar ze in 2022 een gooi kunnen doen naar Europese titel

De huidige wereldkampioenen Red Lions gaan in 2022 zowel voor zowel een Europese titel als een nieuwe wereldtitel. Het stond al vast dat het WK plaatsvindt in Luik. Ook de gaststad voor het EK hockey is nu bekend. Deelnemende landen geven elkaar partij in Hamburg.

Duitsland is dus het land geworden dat mag instaan voor de organisatie van het EK hockey in 2022. België zal daar sowieso al wedstrijden spelen tegen Oostenrijk, Duitsland, Wit-Rusland, Tsjechië, Nederland, Rusland en Zwitserland. Het EK zal vijf dagen duren en aan het einde zal er dus een nieuwe Europese kampioen bekend zijn bij zowel mannen als vrouwen. Het gaat door van 12 tot en met 16 januari. Op 2 februari, amper enkele weken na afloop van het EK, vat dan het WK aan. België speelt dan op eigen bodem, want Luik is de gaststad voor het WK. Aanvankelijk zou het WK al gehouden worden in 2021, maar daar is wegens het coronavirus van afgezien.