Dohmen schenkt Red Lions zege in slotminuten, Panthers verliezen onverdiend van Team GB na shoot-outs

Het is voor de Red Lions en de Red Panthers een dag met wisselend succes geworden tegen Groot-Brittanië in de Pro League. Onze nationaal mannenploeg in het hockey pakte in extremis nog de zege, terwijl de Belgische dames verloren na shoot-outs.

In het eerste deel van de mannenwedstrijd was er steriel overwicht voor de Belgen. Alexander Hendrickx benutte een strafcorner om België 1-0 voor te brengen. Seconden voor het einde van de eerste helft maakte Phil Roger gelijk. De tweede helft kon dan weer niet beter beginnen: Van Doren vond Boon en die bracht de Red Lions weer op voorsprong. DOHMEN WIST TWEEDE GELIJKMAKER UIT Aan het einde van het derde kwart hingen de bordjes weer in evenwicht na een wat gelukkige treffer van Jack Waller. Het laatste woord was echter nog voor John-John Dohmen, die met nog een minuut op de klok België aan de 3-2 en dus de overwinning hielp. Eerder op de dag waren de Red Panthers al achtergebleven met een kleine kater. Ze moesten ook achtervolgen nadat Sarah Jones de 0-1 maakte. Tiphaine Duquesne zorgde voor een gelijke stand aan de rust. Nadien gingen de Red Panthers moedig door op hun elan. STRAFCORNERS RED PANTHERS GAAN NIET BINNEN Over het geheel van de wedstrijd dwongen ze ook zes strafcorners af, tegenover geen enkele voor de Britse dames. Tekenend voor de waardeverhoudingen, maar de efficiëntie ontbrak, waardoor het bij 1-1 bleef. In de shoot-outs haalde Team Great Britain het met 1-3.