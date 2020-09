Zeker nog jaartje langer wachten op wereldtitel in eigen land: WK indoor in België met een jaar uitgesteld

Het had een groot feest moeten worden, het WK indoor in België. In de gegeven omstandigheden zal dat toch niet helemaal mogelijk zijn en dus zal het WK indoor in de hockeysport pas in februari 2022 afgewerkt worden. Een jaar later dan oorspronkelijk het plan was.

In principe moest het WK dus doorgaan in februari 2021 in de Country Hall in Luik. Door de moeilijkheden die de coronacrisis zou meebrengen, werd echter beslist om over te gaan tot een jaar uitstel. De internationale hockeyfederatie en Hockey Belgium zijn hierover akkoord. Het WK indoor zal aanvatten op 2 februari 2022 en duren tot 6 februari 2022. De federaties hopen dat zowel atleten als fans dan volledig kunnen genieten van de beleving van zo'n WK. Het zal de zesde editie zijn van het WK indoor. Oostenrijk bij de mannen en Duitsland bij de vrouwen zijn de titelverdedigers. LIONS EN PANTHERS IN DUITSLAND Onze nationale hockeyploegen hebben ook nog pas enkele wedstrijden afgewerkt. De Red Lions speelden 1-1 gelijk in en tegen Duitsland en verloren de shoot-outs met 1-0. Dinsdag hadden de Lions Duitsland wel op een ferme nederlaag getrakteerd en werd het 1-6. De Red Panthers verloren van hun Duitse collega's met 3-1, nadat het vorig duel ook al met 2-0 in het voordeel van de Duitse dames was uitgedraaid.