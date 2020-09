Belgische hockeymannen boeken vlotte overwinning tegen Duitsland

Net zoals de Red Panthers, kwamen ook de Red Lions op dinsdag in actie tegen Duitsland. Ook voor de Belgische hockeymannen was het hun eerste wedstrijd in de Pro League sinds februari, maar onze landgenoten haalden het al bij al vlot met 1-6.

De Red Panthers gingen dinsdag onderuit, maar de Red Lions konden wel winnen in hun eerste wedstrijd in de Pro League sinds februari. Bij de rust stond het "slechts" 0-1, maar na de pauze konden ze nog een paar keer scoren. De score werd uiteindelijk 1-6 in het voordeel van de Belgische hockeymannen. Vandaag nemen de twee landen het opnieuw tegen elkaar op en dus gaan de Red Lions voor een tweede overwinning op rij. 1⃣ - 6⃣ 🔥🇧🇪



What a first game against Germany! #FIHProLeague#RoarTogether pic.twitter.com/732NgBcu0X — Belgian Red Lions (@BELRedLions) September 22, 2020