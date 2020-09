Belgische hockeyvrouwen verliezen eerste wedstrijd tegen Duitsland

De Red Panthers zijn aan een tweeluik bezig tegen Duitsland. Vandaag was het hun eerste wedstrijd in de Pro league sinds februari, maar in de eerste twee kwarts konden de Belgische hockeyvrouwen standhouden.

In het derde kwart konden de Duitsers dan toch de score openen en in het laatste kwart zorgden ze voor de 2-0 eindstand. Morgen krijgen de Red Panthers een kans om revanche te nemen voor de nederlaag van vandaag.

2-0 We played against stronger than us. We hope to do better tomorrow! 💪 pic.twitter.com/aedTHr1qCh