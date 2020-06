Transfernieuws uit het hockey: Red Lion verlaat Den Bosch en gaat bij Pinoké aan de slag

Sebastien Dockier verlaat Den Bosch. De Red Lion blijft wel in Nederland, want hij gaat voor Pinoké spelen. De 30-jarige Dockier liet op Instagram weten dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging.

Sebastien Dockier is een ervaren man in het hockey. Hij speelde al 196 voor de Belgian Lions. Hij speelde vijf jaar voor Den Bosch, maar op Instagram heeft hij laten weten dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging.

Dockier blijft wel in Nederland, want hij gaat aan de slag bij Pinoké. Daar zijn ze zeer blij met de transfer van de Belgian Lion. "Hij is één van de best renderende aanvallers in de Hoofdklasse", aldus de club het staat te lezen bij Sporza.