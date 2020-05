Van Doren piekt iets te vroeg in Container Cup: "Jullie gaan nu zien wat ik ontbeten heb"

Arthur Van Doren is iemand die altijd tot het uiterste gaat en dat was er aan te zien in de Container Cup. De tweevoudig beste hockeyer ter wereld ging wel erg ver.

Van Doren wou indruk maken en begon dan ook immens sterk. Amper twee seconden liep hij trager dan Oliver Naesen en daarmee zette Van Doren de tweede beste tijd neer bij het hardlopen. Ook bij de monkeybars ging Van Doren er volledig voor. In totaal haalde hij er 61. Met een nieuw record bij het golven bleef Van Doren indruk maken, maar dan bleek dat Van Doren zich wat te veel had gegeven. Bij het roeien ging het een stuk minder, bij het schieten schoot hij geen enkele keer raak en na het liften van 80 kg werd het allemaal een beetje te veel. De 25-jarige Antwerpenaar liet even aan de kijkers weten dat ze zijn ontbijt zouden terugzien. Alle kracht was uit de sterke hockeyer en ook tijdens het fietsen leek hij te vroeg gepiekt te hebben. Uiteindelijk zette hij een tijd neer van 11:20:92, 10 seconden trager dan die andere hockeyer Thomas Briels.