Beslissing genomen over EK Hockey: Red Lions en Red Panthers kennen hun tegenstanders en de startdatum is bekend

Er is een opvallende beslissing genomen over het EK Hockey. Het zal namelijk doorgaan van 4 tot en met 13 juni in 2021. Het betekent dat het tornooi twee maanden vroeger zal beginnen dan voorzien.

Er kwam ook belangrijk nieuws naar buiten voor de Red Lions en de Red Panthers, want volgens Het Nieuwsblad kennen ze hun tegenstanders. De Red Lions zullen het opnemen tegen Engeland, Spanje en Rusland. Nederland zit in de andere groep bij Duitsland, Frankrijk en Wales. Bij de vrouwen zullen de Red Panthers het opnemen tegen Duitsland, Engeland en Italië. Nederland, de titelhouder bij de vrouwen, zit in de andere groep bij Spanje, Ierland en Schotland.