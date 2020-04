Belgische (ex-)hockeyref op 52-jarige leeftijd overleden aan coronavirus

Duizenden mensen zijn in ons land reeds overleden aan het coronavirus. Ook de sportwereld wordt zwaar getroffen. Zo heeft Eric Denis het leven gelaten nadat hij het virus opliep. Denis is een voormalige ref uit het hockey en werd 52 jaar.

De Koninklijke Belgische Hockeyfederatie heeft het triestige nieuws over zijn overlijden bekendgemaakt. Denis behoorde tijdens zijn loopbaan tot één van de beste scheidsrechters ter wereld. Op het WK van 1998 mocht hij bijvoorbeeld een kwartfinale fluiten.

Twee jaar later mocht hij als ref ook in actie komen op de Olympische Spelen. Hij is de laatste Belgische hockeyrefereee die daar in slaagde. Denis was piloot van beroep. Hij laat een partner en twee kinderen na. Onze redactie wenst zijn familie en vrienden veel steun in deze moeilijke tijden.