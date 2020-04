Enkele hockeyploegen niet tevreden: "Ze hadden beter nog kunnen wachten"

De Belgische hockeywereld staat stil. De competitie is stopgezet, maar er zijn wel geen kampioenen en zakkers. De Europese plaatsen worden dan weer wel verdeeld op basis van de rangschikking.

Volgens Sporza spelen Léopold, Gantoise en Dragons volgend seizoen in de EHL Cup. Geen plaats dus voor bijvoorbeeld de Waterloo Ducks. Zij stonden aan de leiding in poule B, maar Léopold, Gantoise en Dragons telden meer punten in poule A.

"Het is niet volledig logisch dat beide poules samengevoegd werden om de Europese tickets te verdelen. Ze hadden misschien beter gewacht met de plaatsen te verdelen en een tornooi georganiseerd in augustus", aldus Géry Dohmen, voorzitter van de Waterloo Ducks, bij Sporza.