Red Lions zitten met heel wat twijfels voor volgend seizoen: Wie wordt bondscoach?

In heel wat sporten heerst er heel wat onzekerheid. Ook in het hockey, want door het uitstellen van de Olympische Spelen is het niet duidelijk of bondscoach Shane McLeod bij de Red Lions zou blijven.

Eddy Demarez gaf meer uitleg over de hele situatie bij Sporza. Normaal gezien ging McLeod in 2021 namelijk een sabbatjaar nemen. De Belgische bond zou al een akkoord hebben met de Nederlander Michel van den Heuvel om het van McLeod over te nemen, maar door de uitgestelde Spelen zou McLeod er nog een seizoen bij willen doen. Heel wat onduidelijkheid dus, want het is niet duidelijk of twee coaches wel (financieel) haalbaar zijn. De spelers zouden uiteraard willen doorgaan met McLeod, dus het lijkt zeker geen makkelijke beslissing te worden voor de bond.