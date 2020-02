Keuze van Manpreet boven Van Doren doet wenbrauwen fronsen: "Alsof de FIFA Hans Vanaken uitroept tot beste speler"

Donderdag werd de Indiër Manpreet Singh uitgeroepen tot de beste hockeyspeler van het jaar. Arthur Van Doren kon de individuele onderscheiding voor de derde opeenvolgende keer op zak steken, maar strandde op een tweede plaats.

De keuze voor Singh wordt niet door iedereen gesmaakt. "Hij is echt een hele goeie speler, maar zeker niet de allerbeste. Het is alsof de FIFA zijn prijs voor 's werelds beste speler aan Hans Vanaken zou geven", zo liet hockeycommentator Floris Geerts zich bij Sporza uit over de situatie.

In Het Laatste Nieuws reageerde Van Doren zelf op de keuze van de Internationale Hockeyfederatie. "Toch 'een bijzondere keuze'. Hij is een absolute topspeler, maar het hockeyjaar (2019) dat India heeft gehad valt helemaal niet te vergelijken met dat van België of dat van Australië. Het is geen wereldploeg", besloot Van Doren.