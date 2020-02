Red Lion grijpt naast derde opeenvolgende titel als Speler van het Jaar

Manpreet Singh werd namelijk als beste hockeyspeler van 2019 verkozen. De aanvoerder van India leidde zijn land naar de Olympische Spelen en kreeg daarmee kreeg 35,2 procent van de stemmen.

Van Doren eindigde tweede met 19,7 procent en mist daardoor een derde opeenvolgende bekroning als Speler van het Jaar. De Argentijn Lucas Vila vervolledigt het podium (11,7 %).

Congratulations to 2019 FIH Player of the year (Men) - @manpreetpawar07



Vote results:

Manpreet Singh (IND) -35.2% of combined votes

Arthur Van Doren (BEL) -19.7% of combined votes

Lucas Vila (ARG) -11.7 % of combined votes



Breakdown: https://t.co/xmsM0jS82C#HockeyStarsAwards