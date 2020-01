Match tussen Red Panthers en China uitgesteld door coronavirus

Het coronavirus heeft nu ook een invloed op de Belgische sport. De Red Panthers, ons nationale damesploeg, zullen in februari niet naar China afreizen voor hun duel in de Pro League. Er wordt een nieuwe datum gezocht voor het treffen.

De Belgische hockeyfederatie deelde het volgende mee in een persbericht:

Vanwege de huidige onzekerheden rond de uitbraak van het coronavirus in China, heeft de Internationale Hockey Federatie (FIH), na overleg met de Hockeybonden van China en België, besloten dat de komende wedstrijden van de FIH Hockey Pro League tussen de nationale vrouwenploegen van China en België, die aanvankelijk gepland waren op 8 en 9 februari in Changzhou, zullen worden verplaatst.

Men is bang dat de speelsters het coronavirus kunnen oplopen in China én dat de ze in China komen vast te zitten bij een eventuele lockdown. De bonden zoeken nog naar een nieuwe datum.