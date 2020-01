Red Lions zijn opnieuw de beste van de wereld na zege tegen Australië

De Red Lions hebben in Sydney hun tweede wedstrijd in de Pro League gewonnen. Ze wonnen met 2-4 van Australië en zijn de nieuwe nummer 1 van de wereld

Het team van bondscoach Shane McLeod, regerend wereld- en Europees kampioen, hadden zaterdag nog 2-2 gelijkgespeeld tegen Australië, waarna ze een bonuspunt veroverden na winst in de shoot-outs (1-2).

Zondagochtend liep het vlotter voor de Lions. Twee strafcorners van Alexander Hendrickx en veldgoals van Maxime Plennevaux en Manu Stockbroekx volstonden voor 2-4 winst.

Panthers

Naast de Lions zorgden ook de Red Panthers voor een knappe overwinning. In het derde kwart kwam Australië op voorsprong via Gabi Nance. Tiphaine Duquesne maakte al snel gelijk en in de shoot-outs pakten de Panthers uiteindelijk de zege.