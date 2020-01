Beste hockeyer ter wereld Arthur Van Doren blijft actief bij Nederlandse kampioen Bloemendaal

Volgend jaar zal Red Lion Arthur Van Doren ook nog actief zijn bij de Nederlandse landskampioen Bloemendaal. Van Doren verlengde daar zijn contract.

Afgelopen jaar werd Arthur Van Doren voor de tweede keer verkozen tot de beste hockeyer ter wereld. Uiteraard was er dus heel wat interesse, maar de Red Lion besloot om Bloemendaal trouw te blijven: "Bloemendaal is bijzonder trots dat Van Doren zich thuis voelt bij de club en hij zo'n belang onderdeel is geworden van het team", tekende Sporza op.

"We zijn heel tevreden met de contractverlenging want Arthur Van Doren is de meest gewilde speler ter wereld", aldus zijn team Bloemendaal. Van Doren behoort overigens opnieuw tot de zes genomineerden om voor een derde keer op rij 's werelds beste speler te worden.