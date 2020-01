'Beste doelman van de wereld' Vincent Vanasch kiest voor een Duits avontuur

Vanaf volgende zomer gaat Red Lions-doelman Vincent Vanasch aan de slag in Duitsland. Hij verlaat de Waterloo Ducks en tekent bij Rot-Weiss Köln.

Vanasch werd in 2017 en 2018 uitgeroepen tot de beste doelman van de wereld en staat ook in 2019 op de nominatielijst. Hij ziet de transfer dan ook als een bekroning: "De cultuur, de visie en de ambitie van Köln konden me overtuigen om de stap te zetten", liet hij weten bij Het Laatste Nieuws. "Ik wil heel graag de Duitse competitie en de Euro Hockey League winnen."

‘The Wall’ komt bij één van de beste ploegen in Duitsland terecht en neemt de plek van Victor Aly over die naar Hamburg trekt. Aly is de nummer één bij de Duitse nationale ploeg.