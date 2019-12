Oud-hockeyspeler Roger Goossens is overleden

Roger Goossens, een oud-hockeyspeler, is overleden. Hij werd 93 jaar oud. Goossens nam deel aan vier Olympische Spelen met de Belgische hockeyploeg.

Hij was er bij in Londen 1948, Helsinki 1952, Melbourne 1956 en Rome 1960. Zijn beste prestatie was in Helsinki, want daar eindigde hij op de vijfde plaats met de Belgische hockeyploeg.

In clubverband speelde Goossens bij La Rasante en Léopold en voor de nationale ploeg zou hij 92 keer uitkomen. Roger Goossens werd 93 jaar oud. We wensen zijn familie en zijn vrienden veel sterkte.