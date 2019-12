Belgische hockeymannen ontvangen meest prestigieuze trofee en vieren opnieuw: "Nog steeds kippenvel"

Het was woensdag exact een jaar geleden dat de Red Lions in Brussel een massa volk naar het stadhuis van Brussel kregen. De Belgische hockeymannen hadden net de wereldtitel gewonnen en vierden dat met enkele duizenden supporters. Nu hebben ze alweer een trofee gewonnen.

Het was Thomas Briels die als kapitein de Nationale Trofee voor Sportverdienste mocht ontvangen op het stadhuis van Brussel. Dit jaar wonnen de Red Lions goud op het Europees kampioenschap. "Als ik aan die huldiging terugdenk dan krijg ik nog altijd kippenvel", vertelt Thomas Briels aan HLN.

"Een dag die voor altijd in mijn geheugen gegrift staat. Twee dagen na die gouden medaille op het WK staan er 8.000 mensen in Brussel klaar om ons te vieren. Ik leefde in een roes toen. Ik bekijk de foto's en de beelden nog wel eens", lacht Briels.

Nu ontvingen Briels en de andere Lions een trofee die onder meer al naar iconen als Paul Van Himst, Jacky Ickx, Tom Boonen en Ivo Van Damme is gegaan. "Sportgeschiedenis", glundert een trotse Briels. "Met deze prijs krijgen we echt waardering voor wat we gepresteerd hebben. Deze is nog prestigieuzer dan die van Ploeg van het Jaar. Het is een hele eer."